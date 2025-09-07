Cemre Baysel ile Blok3 hakkında bomba aşk iddiası! Böyle görüntülendiler

Son dönemde gündemden düşmeyen ünlü rapçi BLOK3 şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ıngüzel oyuncu Cemre Baysel ile baş başa görüntülendiği iddia edildi.

İddialara göre, Baysel ile Blok3 geçtiğimiz akşam İstanbul Karaköy'de bir restoranda birlikte yemek yerken görüntülendi.

Masadaki kişinin Baysel olup olmadığı netleşmese de sosyal medyada paylaşılan kareler büyük ilgi gördü. Bu söylentileri güçlendiren bir başka detay ise Baysel’in kısa süre önce Instagram hikâyesinde Blok3’ün bir şarkısını paylaşması oldu.

İkilinin birlikte görüntülenmesi sosyal medyada, “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Baysel’in adı daha önce meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile uzun süreli bir ilişkiyle anılmıştı. 2021’de “Baht Oyunu” dizisinde tanışan çiftin ilişkisi zamanla sona ermiş, sosyal medya paylaşımlarıyla da ayrılıkları netleşmişti.