Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete özel gecede yine el ele! 'Aşk güzelleştirmiş'

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerine nokta koymuştu.

Boşanmanın ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci yeni sevgilisi ile görüntü vermekten hiç çekinmiyor. Her fırsatta sevgilisi ile el ele görüntülenen Düvenci bu defa Kafa Radyo'nun özel gecesinde ortaya çıktı.

YORUM YAĞDI

Geceye katılmadan önce girişte el ele poz veren ünlü çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'ye sosyal medyada yorum yağdı.

Ünlü çifte; 'aşk yaramış', 'yüzüne aşktan renk gelmiş', 'aşk güzelleştirmiş' gibi yorumlar yapıldı.