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  4. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete özel gecede yine el ele! 'Aşk güzelleştirmiş'

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete özel gecede yine el ele! 'Aşk güzelleştirmiş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 07:42
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Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Birlikte el ele görüntü vermekten çekinmeyen ünlü çift Kafa Radyo'nun özel gecesinde yine el eleydi. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin görüntülerine sosyal medyada yorum yağdı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete özel gecede yine el ele! 'Aşk güzelleştirmiş'

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerine nokta koymuştu.

Boşanmanın ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci yeni sevgilisi ile görüntü vermekten hiç çekinmiyor. Her fırsatta sevgilisi ile el ele görüntülenen Düvenci bu defa Kafa Radyo'nun özel gecesinde ortaya çıktı.

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YORUM YAĞDI

Geceye katılmadan önce girişte el ele poz veren ünlü çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'ye sosyal medyada yorum yağdı.

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Ünlü çifte; 'aşk yaramış', 'yüzüne aşktan renk gelmiş', 'aşk güzelleştirmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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