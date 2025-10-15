'Cinayeti çözdüm' demişti! Güllü'nün oğlu Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin merakla beklenen Adli Tıp Kurumu’nun kesin raporu açıklandı. Raporda, Güllü’nün zehirlenerek öldüğüne dair herhangi bir tıbbi bulgu bulunmadığı belirtildi.

Ölümün yüksekten düşmeye bağlı kırıklar, beyin kanaması ve iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

KOBRA MURAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu gelişmenin ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Galperin, şarkıcı Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

*İŞTE SAVCILIĞA VERİLEN DİLEKÇE

NE OLMUŞTU?

'Kobra Murat' olarak bilinen şarkıcı Murat Divandiler geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Güllü'nün ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum; Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyor. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan."

Ayrıca Güllü’nün tırnaklarında DNA çıkmamasının bu nedenle normal olduğunu savunmuştu.