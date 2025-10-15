MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Cinayeti çözdüm' demişti! Güllü'nün oğlu Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu

Adli Tıp raporu, şarkıcı Güllü’nün zehirlenme iddialarını çürüttü; ölümünün yüksekten düşmeye bağlı olduğu ortaya çıktı. Oğlu, sosyal medyada açıklama yapan Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Cinayeti çözdüm' demişti! Güllü'nün oğlu Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin merakla beklenen Adli Tıp Kurumu’nun kesin raporu açıklandı. Raporda, Güllü’nün zehirlenerek öldüğüne dair herhangi bir tıbbi bulgu bulunmadığı belirtildi.

Ölümün yüksekten düşmeye bağlı kırıklar, beyin kanaması ve iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Cinayeti çözdüm demişti! Güllü nün oğlu Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu 1

KOBRA MURAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu gelişmenin ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Galperin, şarkıcı Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

*İŞTE SAVCILIĞA VERİLEN DİLEKÇE

Cinayeti çözdüm demişti! Güllü nün oğlu Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu 2

NE OLMUŞTU?

'Kobra Murat' olarak bilinen şarkıcı Murat Divandiler geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Güllü'nün ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum; Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyor. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan."

Ayrıca Güllü’nün tırnaklarında DNA çıkmamasının bu nedenle normal olduğunu savunmuştu.

15 Ekim 2025
15 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazancı dudak uçuklattı! Asgari ücretin iki bin katına 'evet' dediKazancı dudak uçuklattı! Asgari ücretin iki bin katına 'evet' dedi
Aldatan kocasını herkesin içinde ifşa etti! "Onun metresi..."Aldatan kocasını herkesin içinde ifşa etti! "Onun metresi..."
Anahtar Kelimeler:
Kobra Murat Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.