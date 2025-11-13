MAGAZİN

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Seks işçiliği' itirafı gündemde

Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan ve trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz zaman zamam sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Değişimiyle şaşırtan Meli Bendeli şimdi de Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Bendeli'nin cinsel yaşamına dair itirafları dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Çukur dizisinde "Timsah Celil" ve Cam Tavanlar dizisinde "Şinasi" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti.

Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Çukur un Timsah ı Meli Bendeli Esra Ezmeci ye konuk oldu! Seks işçiliği itirafı gündemde 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Meli Bendeli bu defa Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Ezmeci, Bendeli'ye "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Çukur un Timsah ı Meli Bendeli Esra Ezmeci ye konuk oldu! Seks işçiliği itirafı gündemde 2

Bendeli, "Eskortluk yapıyorum" yanıtını verirken; Ezmeci'nin "Bu kadar iyi bir oyunculuktan ne oldu da buna dönüştü?" sorusuna ise Bendeli, "Param yoktu" yanıtını verdi.

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Çukur un Timsah ı Meli Bendeli Esra Ezmeci ye konuk oldu! Seks işçiliği itirafı gündemde 3

'BEN ESKİDEN DE...'

Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Meli Bendeli 'Ben eskiden de erkeklerle görüşüyordum. Benim hiç kadın eline değmedi...' diye konuştu.

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Çukur un Timsah ı Meli Bendeli Esra Ezmeci ye konuk oldu! Seks işçiliği itirafı gündemde 4

Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Çukur Ahmet Melih Yılmaz Meli Bendeli
