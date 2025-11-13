Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Seks işçiliği' itirafı gündemde

Çukur dizisinde "Timsah Celil" ve Cam Tavanlar dizisinde "Şinasi" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti.

Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Meli Bendeli bu defa Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Ezmeci, Bendeli'ye "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Bendeli, "Eskortluk yapıyorum" yanıtını verirken; Ezmeci'nin "Bu kadar iyi bir oyunculuktan ne oldu da buna dönüştü?" sorusuna ise Bendeli, "Param yoktu" yanıtını verdi.

'BEN ESKİDEN DE...'

Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Meli Bendeli 'Ben eskiden de erkeklerle görüşüyordum. Benim hiç kadın eline değmedi...' diye konuştu.