Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni işiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay 5 yıldır birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile geçen haziran ayında evlenmişti.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Furkan Kızılay şimdilerde yeni bir işe adım attı.

Kızılay'ın eşi Tutku Yılmaz önceki gün yaptığı açıklamada "Düğünden sonra düğün sektörüne girdik" diye konuştu.

Kızılay da "Yaşadığımız deneyimden sonra oldu. Zaten prodüksiyon ajansımız vardı, 'Neden bu işi yapmayalım?' diyerek insanların mutlu anlarını kaydedip, paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BALAYINA DAHA ÇIKAMADIK"

Çocuk sorularına da şöyle cevap verdi: "Çocuk kısmetiyle gelir. Planlı ve programlı olmaz. Herkes soruyor, daha yeni evlendik. Balayına daha çıkamadık."