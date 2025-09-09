MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni işiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği ‘Havuç’ rolüyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay şimdilerde yeni bir işe adım attı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim bakın şimdi ne yapıyor...

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni işiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor
Öznur Yaslı İkier

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay 5 yıldır birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile geçen haziran ayında evlenmişti.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Furkan Kızılay şimdilerde yeni bir işe adım attı.

Çocuklar Duymasın ın Havuç u Furkan Kızılay yeni işiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor 1

Kızılay'ın eşi Tutku Yılmaz önceki gün yaptığı açıklamada "Düğünden sonra düğün sektörüne girdik" diye konuştu.

Çocuklar Duymasın ın Havuç u Furkan Kızılay yeni işiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor 2

Kızılay da "Yaşadığımız deneyimden sonra oldu. Zaten prodüksiyon ajansımız vardı, 'Neden bu işi yapmayalım?' diyerek insanların mutlu anlarını kaydedip, paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın ın Havuç u Furkan Kızılay yeni işiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor 3

"BALAYINA DAHA ÇIKAMADIK"

Çocuk sorularına da şöyle cevap verdi: "Çocuk kısmetiyle gelir. Planlı ve programlı olmaz. Herkes soruyor, daha yeni evlendik. Balayına daha çıkamadık."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belgesel için gittiği atölyede kendini bir anda üstsüz kadınların arasında buldu! Belgesel için gittiği atölyede kendini bir anda üstsüz kadınların arasında buldu!
Somer Şef'in iş teklifi göründüğü gibi çıkmadı! ReddettiSomer Şef'in iş teklifi göründüğü gibi çıkmadı! Reddetti

Anahtar Kelimeler:
Furkan Kızılay çocuklar duymasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Somer Şef'in iş teklifi göründüğü gibi çıkmadı! Reddetti

Somer Şef'in iş teklifi göründüğü gibi çıkmadı! Reddetti

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.