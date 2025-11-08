MAGAZİN

Daha yeni başlamıştı! Fenomen dizi Gözleri KaraDeniz setinde kriz çıktı! İki isim birden veda ediyor

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Atv'nin yeni dizisinde kriz çıktı. Diziyi üçüncü bölümden beri yazan Gamze Arslan ve Cenk Boğatur'un projee veda edeceği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Atv’nin salı günleri seyirciyi ekran başına toplayan dizisi “Gözleri KaraDeniz”de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Seti İstanbul’dan Rize’ye taşınan “Gözleri KaraDeniz”in senaristleri projeye veda ediyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı diziyi üçüncü bölümden beri yazan Gamze Arslan ve Cenk Boğatur ekipten ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iki başarılı senarist, bu hafta 11. bölümünün çekimlerine devam edilen diziden 12. bölüm itibariyle ayrılıyor.

Gamze Arslan ve Cenk Boğatur'un yaratıcı süreçte yaşanan fikir ayrılıkları sebebi ile projeden kendi istekleriyle ayrıldıkları öğrenildi. Ali Can Yaraş’ın senaryo danışmanlığını yazdığı dizinin yeni senaristlerinin kimler olacağı ise henüz belli değil.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini ekrana taşıyor. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in imkansız aşkı bulunan yapım, yalnızca görsel dünyasıyla değil, güçlü kadrosu ve duygusal anlatımıyla da büyük ilgi uyandırdı.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Usta isimlerin yer aldığı kadroda; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler bulunuyor.

