Dedikodular doğru çıktı! Güzide Duran ve Fikret Orman el ele yakalandı... Kaçmak isteyince arkadaşı kızdı

Bir dönemin ünlü mankenlerinden olan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman'ın flört ettiği konuşuluyordu. 2008 yılında Adnan Aksoy'la evlenen Güzide Duran çekişmeli boşanma süreci devam ederken yakalandı.

Güzide Duran ile Fikret Orman, geçtiğimiz hafta sonu, sadece tekneyle ulaşılabilen Fethiye'nin popüler mekanındaki Kenan Doğulu konserini beraber izlediği iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası aşk belgelendi.

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Güzide Duran ve Fikret Orman, bir mekan çıkışında görüntülendi. Mekân çıkışında flaşların patlamasıyla şoke olan Duran, ne yapacağını şaşırdı. Kendisini yeniden mekânın içine atan model, “Siz benim burada olduğumu nasıl söylersiniz, beni hiçbir yerde yakalayamadılar” sözleriyle görevlilere çıkıştı.

"ZATEN YAKALANDINIZ"

Duran, kapının girişinde bulunan akvaryumun arkasında saklanmaya çalışırken, Orman ise, sessizliğini bozmayarak kameralardan kaçmaya çalıştı. Çiftin yanlarında olan arkadaşları Simge Sütşurup, “Zaten yakalandınız, böyle görüntüler hoş olmuyor” diyerek uyarıda bulundu.

Bir anda normale dönen model, aşk yaşadığı iddia edilen iş insanının yanına gitti. Yanlarına gelen çiçekçilerin ısrarıyla Duran’a gül alan Orman, kaçamak tavırlar sergiledi. Orman’a “Aşkım” diyerek teşekkür eden Güzide Duran, soruları yanıtsız bıraktı.

20 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

Manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açmış, ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Ünlü ismin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talebimiz bulunmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.