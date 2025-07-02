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Dedikodular doğru çıktı! Güzide Duran ve Fikret Orman el ele yakalandı... Kaçmak isteyince arkadaşı kızdı

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Kubra Akalın

Boşanma süreciyle gündemden olan Güzide Duran Fikret Orman ile yeni aşka yelken açtı. Fikret Orman ve Güzide Duran aşkı belgelendi; ikili Bebek'te el ele yakalandı. Güzide Duran kameraları görünce şaşırınca arkadaşı duruma el koydu.

Bir dönemin ünlü mankenlerinden olan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman'ın flört ettiği konuşuluyordu. 2008 yılında Adnan Aksoy'la evlenen Güzide Duran çekişmeli boşanma süreci devam ederken yakalandı.

Güzide Duran ile Fikret Orman, geçtiğimiz hafta sonu, sadece tekneyle ulaşılabilen Fethiye'nin popüler mekanındaki Kenan Doğulu konserini beraber izlediği iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası aşk belgelendi.

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Güzide Duran ve Fikret Orman, bir mekan çıkışında görüntülendi. Mekân çıkışında flaşların patlamasıyla şoke olan Duran, ne yapacağını şaşırdı. Kendisini yeniden mekânın içine atan model, “Siz benim burada olduğumu nasıl söylersiniz, beni hiçbir yerde yakalayamadılar” sözleriyle görevlilere çıkıştı.

Dedikodular doğru çıktı! Güzide Duran ve Fikret Orman el ele yakalandı... Kaçmak isteyince arkadaşı kızdı 1

"ZATEN YAKALANDINIZ"

Duran, kapının girişinde bulunan akvaryumun arkasında saklanmaya çalışırken, Orman ise, sessizliğini bozmayarak kameralardan kaçmaya çalıştı. Çiftin yanlarında olan arkadaşları Simge Sütşurup, “Zaten yakalandınız, böyle görüntüler hoş olmuyor” diyerek uyarıda bulundu.

Dedikodular doğru çıktı! Güzide Duran ve Fikret Orman el ele yakalandı... Kaçmak isteyince arkadaşı kızdı 2

Bir anda normale dönen model, aşk yaşadığı iddia edilen iş insanının yanına gitti. Yanlarına gelen çiçekçilerin ısrarıyla Duran’a gül alan Orman, kaçamak tavırlar sergiledi. Orman’a “Aşkım” diyerek teşekkür eden Güzide Duran, soruları yanıtsız bıraktı.

Dedikodular doğru çıktı! Güzide Duran ve Fikret Orman el ele yakalandı... Kaçmak isteyince arkadaşı kızdı 3

20 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

Manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açmış, ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Dedikodular doğru çıktı! Güzide Duran ve Fikret Orman el ele yakalandı... Kaçmak isteyince arkadaşı kızdı 4

Ünlü ismin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talebimiz bulunmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Orman Güzide Duran
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