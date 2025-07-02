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Güzide Duran ve Fikret Orman aşkı belgelendi! Boşanma aşamasındaki Adnan Aksoy'dan sert tepki: 'Bu aymazlık...'

Haklarında aşk iddiaları ortaya atılan Güzide Duran ve Fikret Orman, el ele görüntülenerek birlikteliklerini doğruladı. Eski eş Adnan Aksoy'dan ise sert bir açıklama geldi.

Güzide Duran ve Fikret Orman aşkı belgelendi! Boşanma aşamasındaki Adnan Aksoy'dan sert tepki: 'Bu aymazlık...'
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın aşk yaşadığı uzun süredir magazin manşetlerindeydi. İkili, sürpriz bir şekilde bir mekân çıkışında el ele görüntülenerek iddiaları doğrulamış oldu.

Güzide Duran ve Fikret Orman aşkı belgelendi! Boşanma aşamasındaki Adnan Aksoy dan sert tepki: Bu aymazlık... 1

2008 yılında Adnan Aksoy’la evlenen Güzide Duran, 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçeleriyle geçen yıl boşanma kararı almıştı.

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ESKİ EŞTEN SERT TEPKİ

Duran’ın Fikret Orman’la görüntülenmesinin ardından Aksoy, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi; "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir.

Program program gezip 'iyi anne ve iyi eş' vurgusu yaparken, bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben, hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum."

Güzide Duran ve Fikret Orman aşkı belgelendi! Boşanma aşamasındaki Adnan Aksoy dan sert tepki: Bu aymazlık... 2

"BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞIYORUM"

Güzide Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "2007 yılında büyük bir sevgiyle başladığım, bir kız bir oğlan olmak üzere iki muhteşem evlatla taçlandırdığım evliliğimi, 2024 yılında şiddetli geçimsizlik sebebiyle sonlandırmaya karar verdim. 10 aydır eski eşimden ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde sürdürdüğüm yaşamımda, bir yandan hayat mücadelesi verirken bir yandan da evlatlarımı görememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Karşılıklı hiçbir maddi talebimiz olmamasına rağmen, çekişmeli boşanma davalarının hayatına devam etmek isteyen taraf üzerinde adeta pranga gibi işlemesinden dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyorum.

Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan ve bir an önce bitmesini dilediğim bu sürecin sona ermesiyle, çocuklarımla sağlıklı bir şekilde geleceğe bakacağım günlerin hayalini kuruyorum. Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum. Beni anladığınız ve bağrınıza bastığınız için minnettarım."

Güzide Duran ve Fikret Orman aşkı belgelendi! Boşanma aşamasındaki Adnan Aksoy dan sert tepki: Bu aymazlık... 3

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Orman Güzide Duran
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