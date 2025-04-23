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Depremde telefonlar çekmedi! Armağan Çağlayan isyan etti

23 Nisan'da İstanbul'da Silivri açıklarında 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefonlar çekmedi. Armağan Çağlayan bu duruma isyan etti.

Depremde telefonlar çekmedi! Armağan Çağlayan isyan etti
Kubra Akalın

İstanbul'da 23 Nisan günü yaşanan deprem panik yarattı. İstanbul'da Silivri açıklarında 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefonlar çekmedi.

Şiddetli deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar sokağa döküldü ve yakınlarına ulaşmak istedi. Ancak telefonların çekmemesi gerilimi artırdı.

Sosyal medyada da bu duruma tepkiler vardı. Armağan Çağlayan da 2025 yılında halen böyle bir durumun yaşanıyor olmasına kızgındı.

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Armağan Çağlayan paylaşımında "99 depreminden bu yana 25 yıl geçmiş. Hatay depreminden bu yana 2 yıl. Ve GSM operatörlerinde hiçbir şey değişmemiş" dedi.

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Armağan Çağlayan deprem afad
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