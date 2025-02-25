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  4. Derbi bitti tartışma başladı! Şahan Gökbakar'ın sözlerine Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmedi

Derbi bitti tartışma başladı! Şahan Gökbakar'ın sözlerine Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmedi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.02.2025 22:04
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Nefeslerin tutularak izlendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0'lık beraberle sonuçlanmıştı. Biten maçın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ünlü isimler de dahil oldu. Ünlü komdyen Şahan Gökbakar'ın José Mourinho paylaşımına Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmedi.

Derbi bitti tartışma başladı! Şahan Gökbakar'ın sözlerine Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmedi

Komedyen Şahan Gökbakar X (Twitter) hesabında, derbi sonrası basın toplantısında Galatasaray kulübesine yönelik "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" diyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepki paylaşımı yaptı. Şarkıcı Gökhan Özoğuz o paylaşıma dayanamadı.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN CEZA YORUMU

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho derbi sonrası basın toplantısında Galatasaray kulübesine yönelik "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" demişti.

Komedyen Şahan Gökbakar Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu diyen Mourinho'ya ceza vermeyi düşünür müsünüz?" diye yazdı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? 'Maymun gibi zıplama' söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana-avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz" sözleriyle yanıt verdi.

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