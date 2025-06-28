Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile tatilde! Romantik poz gecikmedi

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdilerde Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündemde.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle birlikte sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Yunanistan'ın güneyinde yer alan Hydra Adası’ndan paylaşımlar yapan Deniz'den romantik poz gecikmedi.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'e sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.