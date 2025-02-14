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Dilan ve Engin Polat için karar çıktı! 'Adalet tecelli ediyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 13:06
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlatılmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Sezgin Polat’ın delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti.

Dilan ve Engin Polat için karar çıktı! 'Adalet tecelli ediyor'

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim 2023'te giden motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame çerçevesinde Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılması talebiyle açılan davanın ilk duruşması, 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi’nde gerçekleştirilmişti. Banu Parlak, duruşmanın görülmesinden yaklaşık 1 ay sonra şikayetinden vazgeçmişti.

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MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Dilan ve Engin Polat çiftinin beraatine karar verdi.

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Dilan Polat beraat kararı sonrası sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. Dilan Polat aynı zamanda; 'Yapmadığımız bir şey için suçlandık tutkulu iken tekrar tutuklandık! Biz kimsenin ne canına ne malına zarar vermedik! Kimsenin dükkanına zarar vermedik! Çok çile çektim çok dua ettim tek istediğim gerçeklerin ortaya çıkmasıydı. Adalet tecelli ediyor! Berat kararı geldi! Biz yapmadık!' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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