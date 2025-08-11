Dizisi apar topar final yapmıştı! Deniz Baysal'ın yeni adresi belli oldu

Başrollerini Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı ile paylaştığı Kalpazan dizisiyle ekranlarda yer alan Deniz Baysal'ın projesi apar topar final yapmıştı.

Erken final kararının ardından ekranlarda görünmeyen ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

Deniz Baysal'ın TRT1’de ekrana gelecek olan Karadeniz dizisi “Taşacak Ha Bu Deniz” için imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Baysal'ın dizideki partneri için Ulaş Tuna Astepe ile görüşmeler yapılıyor.