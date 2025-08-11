MAGAZİN

Dizisi apar topar final yapmıştı! Deniz Baysal'ın yeni adresi belli oldu

Son olarak Kalpazan dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Deniz Baysal'ın projesi apar topar final yapmıştı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Baysal'ın yeni adresi belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı ile paylaştığı Kalpazan dizisiyle ekranlarda yer alan Deniz Baysal'ın projesi apar topar final yapmıştı.

Erken final kararının ardından ekranlarda görünmeyen ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

Deniz Baysal'ın TRT1’de ekrana gelecek olan Karadeniz dizisi “Taşacak Ha Bu Deniz” için imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Baysal'ın dizideki partneri için Ulaş Tuna Astepe ile görüşmeler yapılıyor.

