MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ebrar Karakurt saçlarını kazıttı! Kimse inanamadı

A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt başarılı spor kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Voleybolcu Ebrar Karakurt bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Karakurt saçlarını kazıtıp sosyal medyadan paylaştı.

Ebrar Karakurt saçlarını kazıttı! Kimse inanamadı
Öznur Yaslı İkier

A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Ebrar Karakurt saçlarını kazıttı! Kimse inanamadı 1

Milli voleybolcu Instagram storysinden paylaştığı görüntülerde saçlarını üç numara yaptığını "Ben bir şey yaptım" diyerek gösterdi.

Ebrar Karakurt saçlarını kazıttı! Kimse inanamadı 2

YORUM YAĞDI

Karakurt yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Milli voleybolcuya; 'Biri şaka desin', 'Hiç yakışmamış', 'Keşke yapmasaydın' gibi yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt saçlarını kazıttı! Kimse inanamadı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes o konseri konuştu, 30 bin kişi izledi! Hastalığını açıkladı Herkes o konseri konuştu, 30 bin kişi izledi! Hastalığını açıkladı
Dergi için poz verdi! Üstünü çıkarıp arkasını dönünce olay oldu Dergi için poz verdi! Üstünü çıkarıp arkasını dönünce olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı

Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Bülent Arınç'tan, Çalık için atılan 'Turp gibi' başlığına sert tepki

Bülent Arınç'tan, Çalık için atılan 'Turp gibi' başlığına sert tepki

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.