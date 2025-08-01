Ebrar Karakurt saçlarını kazıttı! Kimse inanamadı

A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Milli voleybolcu Instagram storysinden paylaştığı görüntülerde saçlarını üç numara yaptığını "Ben bir şey yaptım" diyerek gösterdi.

YORUM YAĞDI

Karakurt yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Milli voleybolcuya; 'Biri şaka desin', 'Hiç yakışmamış', 'Keşke yapmasaydın' gibi yorumlar yapıldı.