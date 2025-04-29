MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor! Jüri tamamen değişti! Bakın kimler var...

Ekranların efsane yarışması 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor. Acun Ilıcalı’nın 9 sezon boyunca başarıyla sunduğu yarışma, O3 Medya tarafından yeniden seyirci karşısına çıkacak. Ancak efsane yarışmanın jürisi tamamen değişti. Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisinde bakın kimler var kimler...

Efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor! Jüri tamamen değişti! Bakın kimler var...
Öznur Yaslı İkier

Yıllarca Acun Ilıcalı'nın ekrana getirdiği efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor. Bu formatı bu kez O3 Medya ekrana getirecek. Programda bir ilk denenecek ve dünyada ilk defa bir dijital platform ile free TV’den ortak yayın yapılacak.

yetenek 2

Başarılı oyuncu Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk jürisi olmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni jürisi belli oldu.

YENİ JÜRİ BELLİ OLDU

Efsane yarışmanın jüri koltuğunda; Eda Ece'nin yanı sıra Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık oturacak. Yarışmanın sunucusu ise Alp Kırşan oldu.

eda ece

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri koltuğunda daha önce; Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Sergen Yalçın, Murat Boz, Seda Bakan, Demet Evgar ve Oylum Talu gibi isimler oturmuştu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatil karelerini peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı Tatil karelerini peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu hayatını kaybettiYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz Eda Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halı sahada iğrenç iddia: 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

Halı sahada iğrenç iddia: 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı

Türkiye tarihinin en büyüğü! Çökertildiler

Türkiye tarihinin en büyüğü! Çökertildiler

Trafik sigortasında tüm kriterler yeniden belirlendi!

Trafik sigortasında tüm kriterler yeniden belirlendi!

AYM'den iptal kararı! 9 ay sonra yürürlüğe girecek

AYM'den iptal kararı! 9 ay sonra yürürlüğe girecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.