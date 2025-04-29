Efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor! Jüri tamamen değişti! Bakın kimler var...

Yıllarca Acun Ilıcalı'nın ekrana getirdiği efsane yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' geri dönüyor. Bu formatı bu kez O3 Medya ekrana getirecek. Programda bir ilk denenecek ve dünyada ilk defa bir dijital platform ile free TV’den ortak yayın yapılacak.

Başarılı oyuncu Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk jürisi olmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni jürisi belli oldu.

YENİ JÜRİ BELLİ OLDU

Efsane yarışmanın jüri koltuğunda; Eda Ece'nin yanı sıra Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık oturacak. Yarışmanın sunucusu ise Alp Kırşan oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri koltuğunda daha önce; Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Sergen Yalçın, Murat Boz, Seda Bakan, Demet Evgar ve Oylum Talu gibi isimler oturmuştu.