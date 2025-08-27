MAGAZİN

Ekranı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Son haline yorum yağdı

Ekranların sevilen sunucularından Nursel Ergin gündüz kuşağının ilgiyle izlenen programı Gelinim Mutfakta'yı bir anda bırakmış ve uzun süre ortadan kaybolmuştu. Bir süre gözlerden uzak kalan Nursel Ergin'in 8 ay boyunca 2 kanserle birden mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Kanseri yenen Nursel Ergin'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışması ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süre Gelinim Mutfakta isimli yemek programını sundu.

Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süre ortalardan kayboldu. Ünlü sunucunun 8 ay boyunca kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Yaşadığı zorlu süreci sosyal medyada anlatan Nursel Ergin kanseri yendi ve ekranlarda geri döndü. Nursel Ergin'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ergin'e; 'her halinle güzelsin', 'çok güzelsin', 'bu halinde güzel' gibi yorumlar yapıldı.

