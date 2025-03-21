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Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de toplanıldı! Reynmen kalabalığı görünce kendini tutamadı! ''Burası Sırbistan değil''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 07:29
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı. Saraçhane'ye akın eden vatandaşları gören Reynmen kendini tutamadı. Sosyal medyadaki açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de toplanıldı! Reynmen kalabalığı görünce kendini tutamadı! ''Burası Sırbistan değil''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltına alınmıştı. Dün İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi.

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Ekrem İmamoğlu gözaltındayken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı. Binlerce vatandaş Saraçhane'ye toplandı.

Saraçhane'deki kalabalığı gören Reynmen kendini tutamadı. Ünlü şarkıcı '''Yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. Burası Sırbistan değil. kim yürütüyorsa muhalefet tarafından bu operasyonu o da iktidara çalışıyor. Kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu zannettiğiniz için getirip eliyle teslim etmez. Kaldı ki Saraçhane'ye gidenlerin de yorumlarına denk geldim muhalefet toplanan kalabalığı mitinge çevirmiş. Birilerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Olacak olan oluyor. Hepsi anlaşmalı. Finalde olacak olan şey referandum olur, anayasa değişir, Cumhurbaşkanı anayasal olarak üçüncü kez seçilme hakkına sahip olur. Muhalefet ses etmez. 'Kapışalım' erkekliği yapar. Seçimler zaten iktidar içindir. Cumhurbaşkanı tekrar seçilir ve millet sonsuza kadar muhalefete olan inancını kaybeder. Kaderine razı gelir. Madem öyle niye hala yanlışa yanlış deme ihtiyacında bulunuyorum’un cevabı ise umut. Sevgiler'' açıklamasında bulundu. Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Reynmen ekrem imamoğlu operasyonu
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