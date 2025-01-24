'Elektronik kelepçe ile geziyorum' demişti! Kendini kefenledi ölü taklidi yaptı! Esra Erol ne diyeceğini bilemedi

Esra Erol'da programında işlenen konular sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa bu defa eski sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

"Öldürülmek istemiyorum. Elektronik kelepçe ile geziyorum" diyerek eski erkek arkadaşı olan Ahmet Aytaç Avcu'dan kurtulmak isteyen Nilüfer Hanım ünlü sunucudan yardım istedi.

Nilüfer Hanım eski erkek arkadaşı hakkında 'Beni öldürmekle tehdit ediyor. Çocuklarıma özel görüntülerimi gönderiyor' diyerek iddialarda da bulundu.

KENDİNİ KEFENLEMİŞ!

Tüm bu iddiaların ardından yayına bağlanan Ahmet Aytaç, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Daha sonra ise Nilüfer Hanım'ın kendini kefenlediği görüntüler ekrana verildi.

Bu görüntüler karşısında şaşkına dönen Esra Erol ne diyeceğini bilemedi ve "Neden böyle bir şey yaptın?" diye sordu. Nilüfer Hanım ise "Ahmet'e gönderdim. Artık beni öldü sansın da uğraşmasın diye." yanıtını verdi.

Esra Erol bu görüntüler sonrası 'Yıl 2025 bir kadının böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor olması bile gerçekten ayıplanacak bir şey.' ifadelerini kullandı. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Esra Erol programındaki görüntülere; 'şaka mı bu?', 'ne izletiyorsunuz insanlara', 'daha neler göreceğiz acaba' gibi yorumlar yapıldı.