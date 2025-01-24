MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Elektronik kelepçe ile geziyorum' demişti! Kendini kefenledi ölü taklidi yaptı! Esra Erol ne diyeceğini bilemedi

'Elektronik kelepçe ile geziyorum' demişti! Kendini kefenledi ölü taklidi yaptı! Esra Erol ne diyeceğini bilemedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2025 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programına bu defa Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. Eski sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen ve 'Elektronik kelepçe ile geziyorum' diyen Nilüfer Hanım ünlü sunucudan yardım istedi. Nilüfer Hanım'ın kendini kefenlediği görüntüler ise herkesi şaşkına çevirdi.

'Elektronik kelepçe ile geziyorum' demişti! Kendini kefenledi ölü taklidi yaptı! Esra Erol ne diyeceğini bilemedi

Esra Erol'da programında işlenen konular sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa bu defa eski sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

"Öldürülmek istemiyorum. Elektronik kelepçe ile geziyorum" diyerek eski erkek arkadaşı olan Ahmet Aytaç Avcu'dan kurtulmak isteyen Nilüfer Hanım ünlü sunucudan yardım istedi.

Nilüfer Hanım eski erkek arkadaşı hakkında 'Beni öldürmekle tehdit ediyor. Çocuklarıma özel görüntülerimi gönderiyor' diyerek iddialarda da bulundu.

ESRA 1

KENDİNİ KEFENLEMİŞ!

Tüm bu iddiaların ardından yayına bağlanan Ahmet Aytaç, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Daha sonra ise Nilüfer Hanım'ın kendini kefenlediği görüntüler ekrana verildi.

Bu görüntüler karşısında şaşkına dönen Esra Erol ne diyeceğini bilemedi ve "Neden böyle bir şey yaptın?" diye sordu. Nilüfer Hanım ise "Ahmet'e gönderdim. Artık beni öldü sansın da uğraşmasın diye." yanıtını verdi.

esra 2

Esra Erol bu görüntüler sonrası 'Yıl 2025 bir kadının böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor olması bile gerçekten ayıplanacak bir şey.' ifadelerini kullandı. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ESRA 3

YORUM YAĞDI

Esra Erol programındaki görüntülere; 'şaka mı bu?', 'ne izletiyorsunuz insanlara', 'daha neler göreceğiz acaba' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü gazeteciden acı haber! "Kum saati durdu"

Ünlü gazeteciden acı haber! "Kum saati durdu"

Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

Beyaz TV ekranlarında şaşırtan 'istifa' çıkışı! "Hemen şimdi" diyerek yüklendi

Kendini kefenledi ölü taklidi yaptı! Esra Erol ne diyeceğini bilemedi

Kendini kefenledi ölü taklidi yaptı! Esra Erol ne diyeceğini bilemedi

Ayşe Barım soruşturmasına iki ünlü oyuncunun daha adı karıştı

Ayşe Barım soruşturmasına iki ünlü oyuncunun daha adı karıştı

Emre Belözoğlu'na büyük şok! Antalyaspor'un puanları silinebilir...

Emre Belözoğlu'na büyük şok! Antalyaspor'un puanları silinebilir...

Yanan otelde 10 yıl çalıştı... Yangın merdivenleriyle ilgili korkunç gerçeği açıkladı

Yanan otelde 10 yıl çalıştı... Yangın merdivenleriyle ilgili korkunç gerçeği açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.