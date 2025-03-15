Entübe edilen Tanyeli'nin oğlundan nostaljik paylaşım!

Pankreas kanseriyle 2.5 senedir mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Kendisinden günlerdir haber alınamayan Tanyeli, hayranlarını endişelendirmişti. Ünlü ismin, entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal, kendisini hastaneye görmeye gelen ziyaretçilerin odada uzun süre kaldığını söylemişti. Tanyeli, ziyaretçilerin bu konuda daha hassas olmasını istediğini de belirtmişti.

DUA İSTEDİ

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.

NOSTALJİK PAYLAŞIM

Sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen 54 yaşındali Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan yeni bir paylaşım geldi.

Annesiyle birlikte yer aldığı çocukluk halini alıntı yapan Taylan, ''Bu harika insanın Anneler Günü kutlu olsun'' mesajını yeniden sevenleriyle paylaştı. Taylan'ın kalp emojisi koyduğu kareye takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajı yağdı.