"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay Netflix’in yeni yarışmasında! Son hali gündem oldu

Survivor 2024'teki performansı ile adından sıkça söz ettiğimiz Nefise Karatay, yarışmanın ardından özel hayatıyla gündeme gelmişti. Nefise Karatay şimdi de Netflix’in yeni yarışması En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yerini aldı. Karatay'ın değişimi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça söz ettiğimiz Nefise Karatay son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle uzun süre konuşulan Karatay yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki iddialarına çok sinirlenmişti.

CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' demişti.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Nefise Karatay şimdi de Netflix’in yeni yarışması En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yerini aldı.

Fiziksel dayanıklılığın sınırlarını zorlayan popüler yarışmada kıyasıya mücadele eden Karatay değişimiyle de dikkat çekti. Ünlü ismin yüzündeki değişim kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Nefise Karatay'ın Instagram hesabındaki karelere; 'tanıyamadım', 'bambaşka biri gibi', 'yüzü değişmiş', 'kendine ne yapmış?' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
survivor Nefise Karatay
