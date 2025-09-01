"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay 'Sana ne olmuş?' dedirtti! Kimse tanıyamıyor

Survivor All Star’daki tarzı, tavırları ve performansıyla sıkça adından söz ettiren Nefise Karatay, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı.

Dominik’te yarışırken Yunan takımından Fanis’e olan duygularını dile getirerek uzun süre konuşulan Karatay, yarışma sonrası Berna ile ilgili çıkan ilişki iddialarına ise sert tepki göstermişti.

CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

Katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklamalarda bulunan Nefise Karatay, 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle erkeklere yönelik. Cinsel tercihim erkeklerden yana, eşcinsel değilim' diyerek bu konudaki düşüncesini net bir şekilde ifade etmişti.

Survivor Nefise şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Karatay adeta 'Sana ne olmuş?' dedirtti.

YORUM YAĞDI

Nefise Karatay'ın bikinili pozlarına; 'tanıyamadım', 'kendisine ne yapmış', 'bambaşka biri gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.