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"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

Survivor 2024'teki performansı ile adından sıkça söz ettiğimiz Nefise Karatay, Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle o dönem çok konuşulmuştu. Yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına da çok kızan Nefise 'eşcinsel değilim' diyerek cinsel tercihini açıklamıştı. Survivor Nefise Karatay sonunda aşkını ilan etti. Sevgilisiyle tatil karelerini peş peşe yayınladı.

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça söz ettiğimiz Nefise Karatay son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle uzun süre konuşulan Nefise Karatay yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına çok sinirlenmişti.

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CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' demişti.

Ünlü isim daha sonra bu açıklamaların ardından evleneceği açıklamıştı. Ancak Nefise Karatay'ın mutluluğu kısa sürmüş ve "Bazı şeyler kötü gitti ve ayrıldık" açıklamasını yaptı.

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AŞKINI İLAN ETTİ

Survivor Nefise sonunda aradığı aşkı buldu. İtalya'ya tatile giden Nefise Karatay tatildeyken aşkını ilan etti. Sevgilisiyle pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim karelerine kırmızı kalp emojisi koydu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nefise Karatay
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