Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! Görenler aynı şeyi söyledi

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem Beyaz Tv ekranlarındaki 'Yeni Baştan' programı ile hem de sosyal medya üzerinden yaptığı soru cevaplarla adından sıkça söz ettiriyor.

Cinsel yaşama ve özel hayata dair samimi itiraflarda bulunan Ezmeci bu defa lüks eviyle gündem oldu. Esra Ezmeci, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının bu haftaki konuğu oldu.

Evinin kapılarını ilk kez açan ünlü ismin evini görenler hayran kaldı. Ezmeci'nin göz alıcı bir sadelikle dekore edilen evi baştan sona modern detaylarla dikkat çekti.

Salonun duvarlarından koltuklara, televizyon ünitesinden dekoratif objelere kadar her yerde gri tonları hâkim.

HER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Lüks ama abartıdan uzak bir şekilde döşenen salonun bir köşesi kütüphane olarak düzenlenmiş. Kütüphanenin hemen önünde ise sade ve işlevsel bir çalışma masası yer alıyor.

Yatak odasında da yine gri tonları göze çarpıyor. Ezmeci’nin gösterişten uzak mobilya tercihleriyle sade bir şıklık yakaladığı odada, kıyafet dolabı ve takı köşesi ise dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

Evin en sade bölümü ise mutfak. Bej tonlarının hâkim olduğu mutfakta sıcak ve huzurlu bir atmosfer oluşturulmuş. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle Esra Ezmeci’nin mutfakta çok fazla vakit geçiremediği, yemek yapmaya fazla zaman ayıramadığı da programa yansıyan detaylar arasında.

YORUM YAĞDI

Ezmeci'nin evi için sosyal medyada; 'sade ama şık', 'gösterişten uzak', 'zevkli döşememiş', 'çok zevkli biri' gibi yorumlar yapıldı.