Eşref Rüya'dan haftalık 3,5 milyon TL kazanıyor! Çağatay Ulusoy'dan 2 anlaşma daha! Sete çıkıyor

Kanal D’nin her bölümü merakla beklenen iddialı dizisi Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in sahneleriyle çok seviliyor.

Çağatay Ulusoy, dizide hayat verdiği 'Eşref Tek' karakteri ile sosyal medyada adeta fırtınalar estiriyor. Diziden aldığı ücretle de çok konuşulan Ulusoy'un bölüm başı 3,5 milyon TL kazandığı öğrenilmişti.

Günümüzde bir oyuncuya ödenen en yüksek bölüm başı ücretini alan Çağatay Ulusoy 2 anlaşma daha yaptı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir yılda 7 filmi seyirciyle buluşturarak sinema salonlarını hareketlendiren, gişe rekoru kıran Poll Films’in patronu Polat Yağcı yine çok konuşulacak flaş bir transfere imza attı.

Yağcı, “Eşref Rüya” dizisiyle seyirci karşısına çıkan ülkemizin en gözde starlarından Çağatay Ulusoy’la el sıkıştı.

2 PROJE BİRDEN!

Son filmi “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” 2 haftada 500 bin seyirciyi geçen Polat Yağcı, Çağatay Ulusoy’la 2 film çekmek için prensipte anlaştı. Ulusoy’un temmuz ayında çekilmesi planlanan ilk filmi “Uykusuz Adam”ın çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.