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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe yayınladı

Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Özdemir bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe yayınladı
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden ünlü isim bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir den bikinili pozlar! Peş peşe yayınladı 1

Demet Özdemir siyah beyaz olarak yayınladığı karelerine 'Oldukça renkli' ifadelerini not düştü. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir den bikinili pozlar! Peş peşe yayınladı 2

Özdemir'e; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Sana bayılıyorum', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir den bikinili pozlar! Peş peşe yayınladı 3

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir den bikinili pozlar! Peş peşe yayınladı 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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