Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe yayınladı

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden ünlü isim bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir siyah beyaz olarak yayınladığı karelerine 'Oldukça renkli' ifadelerini not düştü. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özdemir'e; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Sana bayılıyorum', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

KAZANCI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.