Eşref Rüya yine nefes kesti! Son sahnesi sosyal medyayı salladı

Kanal D’nin sarsıcı aşk hikayesi ile suç dünyasının kapısını aralayan dizisi ‘Eşref Rüya’, seyircileri ekran başına kilitlerken, kendi gündemini de yaratmaya devam ediyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi dün akşam 10. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son sahnesi ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nusret Ağa ve Eşref'in karşılaştığı sahne adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref ''Adamlarını ve seni affetmem için tek bir şartım var. Elimi öpüp aman dilersen canını bağışlarım Nusret Ağa'' dedi.

Nusret Ağa bu sözlere 'Ölürüm de öpmem' değince Eşref 'O zaman ölürsün' diyerek Nusret Ağa'yı vurdu. Eşref "Bu alemde ben dostlarımı arkama, düşmanlarımı da karşıma alırım. Yüreği yeten karşıma çıksın." diye bağırarak herkese gözdağı verdi.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Harika bir bölümdü', 'Son sahne gerçekten efsane ve güçlü bir ters köşeydi', 'Dizinin senaryo ballı kaymak resmen', 'Bölümün seyir zevki o kadar yüksekti ki hop oturup hop kalktım resmen', 'Gelmiş geçmiş en iyi racon ve efsane bir sahne' gibi yorumlar yapıldı.