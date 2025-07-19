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Ev sahibi genç modele hayatı zehir etti! Kapıya dayandı, gece geç saatlerde mesajlar yağdırdı, hakaret etti...

Ünlü model Elmas Yılmaz, ev sahibi ve ailesi tarafından yıllardır maruz kaldığı tehdit, hakaret ve ısrarlı takip iddialarıyla yargıya başvurdu. Ev sahibinin dava sonucunda hapis cezası almasının ardından genç modelin kapısına, ev sahibinin eşi ve kızı dayandı. Yılmaz, gecenin bir yarısı - saat 1, 2 ve 3 civarında - telefonla defalarca arandığını, hakaret içerikli mesajlara maruz kaldığını belirtti.

Ev sahibi genç modele hayatı zehir etti! Kapıya dayandı, gece geç saatlerde mesajlar yağdırdı, hakaret etti...
Mustafa Fidan

Son dönemde sıkça yaşanan ev sahibi-kiracı sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Ev sahibi tarafından tehdit edilen ve hakarete uğrayan isim bu kez 17 yaşında güzellik tacını takan ve uluslararası başarılar eden ünlü model Elmas Yılmaz oldu...

EV SAHİBİ KAPISINA DAYANDI, HAKARETLER ETTİ...

Genç modelin hayatının merkezine bu kez mankenlik değil, bitmek bilmeyen bir kabus yerleşti. Ev sahibinin kapısına dayandığı ve hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ev sahibinin dava sonucunda hapis cezası almasının ardından genç modelin kapısına, ev sahibinin eşi ve kızı dadandı.

Ev sahibi genç modele hayatı zehir etti! Kapıya dayandı, gece geç saatlerde mesajlar yağdırdı, hakaret etti... 1

EV SAHİBİ CEZA ALDI, BU KEZ EŞİ VE KIZI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI!

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre; Güzelliğiyle podyumlarda adını duyuran Elmas Yılmaz, şimdi ise kapısına dayanan ev sahibiyle yaşadığı kabusla gündemde. Henüz 17 yaşında tacını takan, uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye'yi temsil eden ünlü model Elmas Yılmaz, bir süredir ev sahibiyle yaşadığı gerilim nedeniyle soluğu savcılıkta aldı.

Kapısına kadar gelip hakaret eden ev sahibine karşı açtığı davayı kazanan Yılmaz, bu kez de aynı ev sahibinin eşi ve kızı tarafından tehdit ve taciz edildiğini öne sürdü. Geceleri gelen mesajlar, telefon aramaları ve kapı önü tartışmaları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Ev sahibi genç modele hayatı zehir etti! Kapıya dayandı, gece geç saatlerde mesajlar yağdırdı, hakaret etti... 2

KAMERAYA DA KAYDETTİ, MAHKEMEYE SUNDU

Manken Elmas Yılmaz, bir süredir ev sahibiyle yaşadığı kabusu yargıya taşıdı. Ev sahibinin kapısına dayandığı ve hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yılmaz, bu görüntüleri delil olarak dosyaya ekledi. Açılan davada mahkeme, ev sahibini tehdit suçundan 25 gün adli para cezasına çarptırdı. Karar geçtiğimiz aylarda kesinleşti.

Ev sahibi genç modele hayatı zehir etti! Kapıya dayandı, gece geç saatlerde mesajlar yağdırdı, hakaret etti... 3

GECELERİ ARIYOR MESAJ YAĞDIRIYORLAR

Ancak kararın ardından da huzur bulamadı. Elmas Yılmaz, bu kez ev sahibinin eşi ve kızı tarafından rahatsız edildiğini belirterek yeni bir suç duyurusunda bulundu. Dosyada yer alan ifadelere göre, Yılmaz gecenin bir yarısı - saat 1, 2 ve 3 civarında - telefonla defalarca arandığını, hakaret içerikli mesajlara maruz kaldığını belirtti.

Ev sahibi genç modele hayatı zehir etti! Kapıya dayandı, gece geç saatlerde mesajlar yağdırdı, hakaret etti... 4

KOCAMLA ARAM SENİN YÜZÜNDEN BOZULDU

Kapı önündeki tartışmanın, cep telefonu kamerasına yansıyan sözlerinden biri dikkat çekiciydi. Ev sahibinin Yılmaz’a, “Kocamla aram kötü oldu senin yüzünden” dediği anlar da kayda girdi. Model Yılmaz, kendisine yönelik özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin korunmasına aykırılık, ısrarlı takip, hakaret ve tehdit suçlarının işlendiğini belirterek savcılığa başvurdu.

Henüz 17 yaşındayken Best Model Mediterranean Güzeli, ardından Model of Celebrity 2017 birincisi, geçtiğimiz yıl ise Miss Europe 2023 kraliçesi olan Elmas Yılmaz, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak Yılmaz, son yıllarda başarılarından çok, yaşadığı bu mağduriyetle gündemde.

Ev sahibi genç modele hayatı zehir etti! Kapıya dayandı, gece geç saatlerde mesajlar yağdırdı, hakaret etti... 5

“SİSTEMATİK HALE GELDİ YILLARDIR SÜRÜYOR”

Elmas Yılmaz’ın avukatları, yaşanan sürecin tekil bir olaydan ibaret olmadığını, yıllardır sistematik şekilde devam eden psikolojik ve dijital şiddetin söz konusu olduğunu söyledi. Ev sahibinin ailesinin de bu sürece dahil olduğu dosyada yer alan yeni belgelerle, Yılmaz’ın mücadelesi sürüyor.

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Manken Model Kiracı hakaret ev sahibi
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