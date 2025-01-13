Evini ve arabasını yangında kaybetti! Turabi'nin Survivor'a dönmesi bekleniyordu...

Survivor yarışmasındaki başarısı ve yarışmalardaki tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran son olarak Almanya Exatlon adlı yarışmaya katılmıştı.

Turabi bu süreçte yurt dışında yaşıyordu ancak geçtiğimiz günlerde Los Angeles'tan kötü haber geldi. Bölgeyi küle çeviren yangında Turabi de evini arabasını kaybetti.

"Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız" diyen Turabi, Almanya Exatlon yarışmasından da ayrılınca Survivor 2025 kadrosuna katılacağı iddialarıyla gündeme geldi.

Sağlık sorunları sebebiyle Almanya Exatlon'dan ayrılan Turabi kararını verdi. Turabi The Challenge All Stars 5'in prömiyerinde yer aldığını açıkladı.



Turabi'nin paylaşımı sonrası "Survivor'a geri dön" yorumları gecikmedi.