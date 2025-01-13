MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evini ve arabasını yangında kaybetti! Turabi'nin Survivor'a dönmesi bekleniyordu...

Evini ve arabasını yangında kaybetti! Turabi'nin Survivor'a dönmesi bekleniyordu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.01.2025 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles'taki yangında evini ve arabasını kaybeden Turabi, Almanya Exatlon adlı yarışmadan da elendi. Survivor 2025 kadrosuna katılması beklenen Turabi kararını verdi.

Evini ve arabasını yangında kaybetti! Turabi'nin Survivor'a dönmesi bekleniyordu...

Survivor yarışmasındaki başarısı ve yarışmalardaki tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran son olarak Almanya Exatlon adlı yarışmaya katılmıştı.

Turabi bu süreçte yurt dışında yaşıyordu ancak geçtiğimiz günlerde Los Angeles'tan kötü haber geldi. Bölgeyi küle çeviren yangında Turabi de evini arabasını kaybetti.

"Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız" diyen Turabi, Almanya Exatlon yarışmasından da ayrılınca Survivor 2025 kadrosuna katılacağı iddialarıyla gündeme geldi.

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası kül oldu! ''Sıfırdan başlayacağız'' Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası kül oldu! ''Sıfırdan başlayacağız''

Ekran görüntüsü 2025-01-13 073355

Sağlık sorunları sebebiyle Almanya Exatlon'dan ayrılan Turabi kararını verdi. Turabi The Challenge All Stars 5'in prömiyerinde yer aldığını açıkladı.

Ekran görüntüsü 2025-01-13 073410
Turabi'nin paylaşımı sonrası "Survivor'a geri dön" yorumları gecikmedi.

Anahtar Kelimeler:
Turabi Çamkıran turabi survivor turabi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Kuzey Koreli esirleri gösterdi, Kim'e takas teklif etti

Kuzey Koreli esirleri gösterdi, Kim'e takas teklif etti

Kabinede büyük değişim gündemde!

Kabinede büyük değişim gündemde!

Erman Toroğlu'ndan Osimhen'e: Futbol hırsızı... "Türk futbolu bu akşam bitmiştir"

Erman Toroğlu'ndan Osimhen'e: Futbol hırsızı... "Türk futbolu bu akşam bitmiştir"

Şartlarını açıklayarak duyurdu: 'Evet' demeyiz!

Şartlarını açıklayarak duyurdu: 'Evet' demeyiz!

Sokak ortasında dehşet! Eşini ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu

Sokak ortasında dehşet! Eşini ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.