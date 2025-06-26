Evlilik için ''Vakti zamanı geldi'' demişlerdi! Leyla Feray ile Serhat Teoman’ın 10 yıllık büyük aşkı bitti

'Ben Onu Çok Sevdim' dizisiyle dizi oyunculuğu kariyerine başlayan güzel oyuncu Leyla Feray, meslektaşı Serhat Teoman ile 10 yıldır aşk yaşıyordu.

Aynı evi paylaşan ünlü çifte geçtiğimiz aylarda evlilik sorulmuş ve Serhat Teoman ''Vakti zamanı geldi'' açıklamasını yapmıştı.

Düğün haberi beklenen ünlü çiftten üzen haber geldi. Leyla Feray ile Serhat Teoman çiftinin ayrıldığı öğrenildi.

Beraberliklerini karşılıklı anlaşarak dostça bitirdiği öğrenilen ikilinin geçen günlerde evlerini de ayırdığı söyleniyor.