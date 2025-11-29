MAGAZİN

Evrim Akın hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi! Eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez kendini tutamadı! 'Daha kimse bir şey söylemedi'

Evrim Akın, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin iddialarının ardından basın toplantısı düzenlendi. Gözyaşlarını tutamayan oyuncu; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu" ifadelerini kullandı. Akın'ın bu açıklamaları sonrası eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez kendini tutamadı.

Öznur Yaslı İkier

Asena Keskinci, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddiaları, magazin gündemini sarsmıştı.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu dile getiren Asena Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da söylemişti. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.

'BU BİR İTİBAR SUİKASTI'

Bir süre sessizliğini koruyan Evrim Akın, yaşananların ardından bir basın toplantısı düzenledi. Akın; "Beni bilen bilir; kadın çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu... Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu bir itibar suikastı. Görüyorum ki ardı arkası kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanıyor. Konuşmuyorum. Çünkü 10 gündür hazmetmeye çalışıyorum. Ben nerede, kime ne yaptım, iyilikten başka...

Ben kimsenin eşinden telefon falan istemedim. Bunların ispatları zaten sosyal medya yazışmalarında var. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. Hele bunu bir çocuğu hiç yapmam, bir başkasına da yaptırmam. Onların zaten kendi özel odaları vardı anneleriyle oturduğu. Sette sigara içmek de yasaktır. Eğer Asena'ya kötülük yapmak istesem, menajerimden destek olmasını neden isteyeyim. Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı? Bana sosyal medyadan 'Seni seviyorum' ile başlayan 'Bu kıyafetleri giyiyorum Evrim abla nasıl' diye mesajlar attı. Neden annesiyle doğum günlerimi kutladılar?" ifadelerini kullandı.

Evrim Akın'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akın'ın Alemin Kıralı dizisindeki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez açtığı bir canlı yayında kendini tutamadı.

KENDİNİ TUTAMADI

Gülmez; ''İtibar suikastı mı? Algı operasyonu ne ya? Ne saçma. Algı operasyonuyla alakası yok. İnsanlar merak edip soruyorlar. Bir algı ile alakası yok. Kim ne dedi ki? Diyen dedi zaten ki, daha kimse bir şey söylemedi. Bir sürü insan çok şey söyleyebilirdi. Bu operasyon filan değil biraz abartmış.'' ifadelerini kullandı.

