Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Başrolden makyöze kadar setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Bez Bebek dizisinde Evrim Akın ile başrolleri paylaşan Asena Keskinci, sette yaşadıklarını anlatmış ve ifşalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Keskinci, Akın'ın annesiyle babasının ayrılmasında payı olduğunu ileri sürerek; "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti. Evrim Akın hakkında yeni ifşalar da gelmeye başladı.

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Başrolden makyöze kadar setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'
Öznur Yaslı İkier

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi.

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Başrolden makyöze kadar setteki herkes konuştu! Yer yerinden oynar 1

'SENİ BU DİZİDEN ATTIRIRSAM...'

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü.

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Başrolden makyöze kadar setteki herkes konuştu! Yer yerinden oynar 2

Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini dile getiren Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Başrolden makyöze kadar setteki herkes konuştu! Yer yerinden oynar 3

'BABAMLA AYNI EVDE YAŞIYORLAR'

Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Başrolden makyöze kadar setteki herkes konuştu! Yer yerinden oynar 4

"İLAHİ ADALET"

Yaşananların ardından Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de dikkat çeken bir mesaj yayımlayarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı.

O dönem dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek vererek Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürdü.

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Başrolden makyöze kadar setteki herkes konuştu! Yer yerinden oynar 5

"AĞZIMIZI AÇSAK YER YERİNDEN OYNAR"

Arzu Yurter'in konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle; "Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar. Sevgili Asena Keskinci benim bir tanem. Çocukluğu elimde geçmiştir bir dönem. Halen görüşüyoruz, annesiyle de öyle; sevgili Ayşe Demirci ile... Çocuklarımın da arkadaşı kendisiyle. Ben Asena'nın bu konuda gerçekten yanındayım. Çünkü bahsi geçen o dizide, bunca kötülüğü ortaya çıkartan kişi tarafından ben dahi işimden oldum, benim gibi kaç kişi işinden oldu. Bitmek bilmeyen kötülükleri… Ya insanların ekmeğine kan doğradı ya! O çocuğa yaptıkları, orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği… Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim, ben zaten kovuldum. Hatta bir ara onun yerine biri geldi… falan işte bir şeyler oldu. Sonra benim bir makyaj yapmam gerekiyordu, kıyametler koptu. Sonra gittiler başka bir makyöz arkadaşı getirdiler. O da benim yapacağım makyajı uygulamaya çalıştı. Elime su dökemezlerdi tabii ki, halen de öyle. Olmasına rağmen bıraktım ben bu sektörü ondan sonra."

BİR GÖNDERME DAHA

Bez Bebek dizisinde “Özge” karakterine hayat veren Sibel Kasapoğlu'ndan da göndermeli bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan bir videosunu paylaşan Kasapoğlu, o anlara “Gözünüzde büyüttüğünüz her şey ve herkes için..” notunu düştü.

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Başrolden makyöze kadar setteki herkes konuştu! Yer yerinden oynar 6

Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Alemin Kıralı dizisi Bez bebek Asena Keskinci
evrim uzerinen meshur olmaya gundem olmaya calisan bos insanlar
millet aç bunların derdine bak haber şimdi bu öylemi çoktaaaaa
parasız kalmistir show zamani
