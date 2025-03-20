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Ezgi Mola'dan İmamoğlu ve erişim sorunu tepkisi! "Canı isteyen..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.03.2025 07:22
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ezgi Mola önce İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Uğur Dündar'ın paylaşımıyla eleştirdi ardından ise erişim sorunlarına sitem etti.

Ezgi Mola'dan İmamoğlu ve erişim sorunu tepkisi! "Canı isteyen..."

Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına dünden beri girilemiyor.

Instagram, Twitter ve YouTube'da hata tespit raporuna göre 19 Mart saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Bununla birlikte sosyal medya için BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla eş zamanlı yaşanan duruma sosyal medyada tepkiler bulunuyor. Son olarak Ezgi Mola da sessizliğini bozdu.

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Önce Uğur Dündar'dan bir alıntı yapan Ezgi Mola daha sonra sosyal medyada VPN ile girdiğini ima eden bir paylaşımda bulunarak şunları yazdı:

Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu için soluğu Saraçhane'de aldı! "Korkmuyorum" Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu için soluğu Saraçhane'de aldı! "Korkmuyorum"

"VPN mi vay be! Canı isteyen fişi çekiyor."

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"Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca...""Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca..."
"Tutmaz" deniliyordu! İlk bölüm sosyal medyayı salladı"Tutmaz" deniliyordu! İlk bölüm sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Instagram
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