Ezgi Mola'dan İmamoğlu ve erişim sorunu tepkisi! "Canı isteyen..."

Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına dünden beri girilemiyor.

Instagram, Twitter ve YouTube'da hata tespit raporuna göre 19 Mart saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Bununla birlikte sosyal medya için BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla eş zamanlı yaşanan duruma sosyal medyada tepkiler bulunuyor. Son olarak Ezgi Mola da sessizliğini bozdu.

Önce Uğur Dündar'dan bir alıntı yapan Ezgi Mola daha sonra sosyal medyada VPN ile girdiğini ima eden bir paylaşımda bulunarak şunları yazdı:

"VPN mi vay be! Canı isteyen fişi çekiyor."