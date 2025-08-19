MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Farah Zeynep Abdullah Athena Gökhan ile aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı. Athena Gökhan ise çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak bu defa şaşırtan hamle Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.

Farah Zeynep Abdullah Athena Gökhan ile aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili kısa sürede açıklama gelmişti. Gökhan Özoğuz ''Yeni film projemiz var ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenen ikili konuya dair herhangi bir açıklama yapmamış aşk iddiaları yeniden alevlenmişti.

Farah Zeynep Abdullah Athena Gökhan ile aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti 1

Bu defa şaşırtan hamle Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Doğum günü hatırına bir video paylaşan ünlü oyuncunun Athena Gökhan ile eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah Athena Gökhan ile aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti 2

AYLAR SONRA PAYLAŞIM

Gökhan Özoğuz'a magazinde çıkan iddiaları soran ünlü oyuncu, "Gökhan bensiz yürüyormuşsun. Magazinde Gökhan, Farah'sız yürüyor demişler. Arkadaşlar bir daha Athena Gökhan göstereyim, görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim." ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

İkilinin bu videosuna sosyal medyada; 'heh şimdi oldu', 'sonunda', 'işte bu ya', 'hayırlı olsun diyelim' şeklinde yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktıYine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı
Zor günler geçiriyor! İkinci kez ameliyat oldu Zor günler geçiriyor! İkinci kez ameliyat oldu

Anahtar Kelimeler:
athena farah zeynep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Gece yarısı Akanji operasyonu! İstanbul'a geliyor...

Gece yarısı Akanji operasyonu! İstanbul'a geliyor...

Sonunda aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti

Sonunda aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti

Aydın'da belediye önünde miting! Özel çağrı yaptı: "Hodri meydan"

Aydın'da belediye önünde miting! Özel çağrı yaptı: "Hodri meydan"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.