Farah Zeynep Abdullah Athena Gökhan ile aşkını ilan etti! Son paylaşımı dikkat çekti

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili kısa sürede açıklama gelmişti. Gökhan Özoğuz ''Yeni film projemiz var ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenen ikili konuya dair herhangi bir açıklama yapmamış aşk iddiaları yeniden alevlenmişti.

Bu defa şaşırtan hamle Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Doğum günü hatırına bir video paylaşan ünlü oyuncunun Athena Gökhan ile eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AYLAR SONRA PAYLAŞIM

Gökhan Özoğuz'a magazinde çıkan iddiaları soran ünlü oyuncu, "Gökhan bensiz yürüyormuşsun. Magazinde Gökhan, Farah'sız yürüyor demişler. Arkadaşlar bir daha Athena Gökhan göstereyim, görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim." ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

İkilinin bu videosuna sosyal medyada; 'heh şimdi oldu', 'sonunda', 'işte bu ya', 'hayırlı olsun diyelim' şeklinde yorumlar yapıldı.