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Fatih Altaylı'dan Defne Samyeli'nin sözlerine destek! "Şahane konuşmuş" diyerek anlattı

Fatih Altaylı Youtube'daki programında gündeme dair yorumda bulunan ve bulunmayan ünlülere dair konuştu. Altaylı gündeme dair konuşan Defne Samyeli'nin konuşmasında hatırlatarak "Şahane konuşmuş" dedi.

Fatih Altaylı'dan Defne Samyeli'nin sözlerine destek! "Şahane konuşmuş" diyerek anlattı
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası devam eden protestolar ve boykot çağrıları gündemde. Özellikle öğrencilerin gözaltına alınmasına tepkiler artarken ünlü isimler arasında da sessiz kalmayanlar var. Defne Samyeli, Gülben Ergen, Reynmen gibi isimlerin paylaşımları bu süreçte gündeme gelirken Gökhan Ünver gibi isimlere de tepkiler var.

Fatih Altaylı da yayınında bu konulara değinerek "Ben hiç kimseye buna tepki gösterin veya buna tepki göstermeyin demem, diyemem. Böyle bir haddimiz böyle bir görevimiz yok. Bu sadece toplumsal bilinçle ilgili bir şey" dedi.

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Altaylı devamında ise "Bir sanatçı illa bu tarafta olmalıdır o tarafta... Sinan Akçıl kötüdür de bu tarafta gören vs. bana ne o onun görüşü o onun görüşü. Yeter ki edepli terbiyeli ol" diyerek şöyle devam etti:

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"GÜLBEN ERGEN ASLANLAR GİBİ ÇARPIŞIYOR"

"Yapmıyor diye de linç etmek gerekmez. İlla karış karış diyemeyiz. Çünkü sonuçta onlara da bir fatura çıkıyor. Sanatçı tabiatı gereği bir miktar muhalif olabilir. Dünyada da böyle."

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Fatih Altaylı konuşmasında "Ben bakıyorum kadın sanatçılar daha okkalı çıktılar. Defne Samyeli şahane konuşmuş. Diyor ki kardeşim sesini yükselten milyonlarca insanın derdi, geçim sıkıntısı, ailesi yok mu? İşim engelleniyor diyenler var sokağa çıkanlar çok mu rahat? Defne'ye helal olsun. Gülben Ergen de maşallah aslanlar gibi çarpışıyor, kadınlar daha iyi söyleyeyim sana..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Defne Samyeli
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