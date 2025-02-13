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  4. Ferdi Tayfur'un 40 mevlidinde izdiham! Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur konuşmakta zorlandı! Şirin Gözalıcı'ya ise 'miras' soruldu! Verdiği tepki gündemde

Ferdi Tayfur'un 40 mevlidinde izdiham! Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur konuşmakta zorlandı! Şirin Gözalıcı'ya ise 'miras' soruldu! Verdiği tepki gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2025 07:45
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul'da iki farklı yerde, Adana ve Marmaris'te mevlid okutuldu. Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır, mevlit sonrası konuşmakta zorlanırken yeğeni Şirin Gözalıcı'ya 'miras' soruldu...

Ferdi Tayfur'un 40 mevlidinde izdiham! Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur konuşmakta zorlandı! Şirin Gözalıcı'ya ise 'miras' soruldu! Verdiği tepki gündemde

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan sanatçının ölümünün üzerinden 40 gün geçti.

FERDİİ

Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu. Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da mevlit okutuldu.

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İSTANBUL'DA İKİ FARKLI MEVLİT

Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.

TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA

Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; “Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok” dedi. Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur “Bugün sadece dua” diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.

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"NURLARDA YATSIN"

Necla Nazır da mevlit sonrası “Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" diyerek hiçbir soruya yanıt vermedi.

Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise “Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin” dedi.

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Şirin Gözalıcı'ya bir muhabir 'Mirasını da size bıraktı' deyince Gözalıcı soruları cevaplamadı ve ters bakışları ile yanıt vermedi. Gözalıcı'nın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Necla Nazır Tuğçe Tayfur
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