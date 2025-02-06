Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Ortalık karıştı! Villalar, apartmanlar ve yarımada... Tüm mal varlığına tedbir ve kayyum talebi

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu Ferdi Tayfur 2 Ocak akşamı hayatını kaybetti. Tayfur'un İstanbul'a götürülen cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Milyonların akın ettiği cenaze töreni sonrası usta sanatçının serveti ve mirası merak edildi. Ferdi Tayfur'un İçmeler'de villaları, Adana'da 50 dairesi, İstanbul'un bazı semtlerinde daireleri ve yine Marmaris'te yarımadası olduğu söylendi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Usta sanatçının 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Vasiyetin açıklanacağı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve Tayfur'un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.

VAKIFLARA BAĞIŞ YAPTI

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi.

Sanatçının, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okundu.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLANDI

Tayfur’un basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, sanatçının sosyal medya hesabından vasiyetiyle ilgili açıklamalar yaptı Ancak yapılan açıklamada, büyük oğlu Timur Turanbayburt’un ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın’ın adının geçmemesi dikkat çekti.

VASİYETİN İPTALİ İÇİN DAVA...

Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ve Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un avukatı Edanur Türker Yıldız, duruşmaya katılamayan Tuğçe Tayfur'un sağlık sorunları sebebi ile duruşmaya gelemediğini söyledi.

Yıldız, şu açıklamaları yaptı; "Bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz listenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız"

TÜM MAL VARLIĞINA TEDBİR VE KAYYUM TALEBİ

Avukat Yıldız, vasiyete itiraz ettiklerini vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Vasiyete yapılan itiraz nedeniyle 29 Nisan'da tekrar duruşma yapılmasına karar verildi.