MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur Yalova'daki 8 villasını LÖSEV’e bağışlamıştı! Akıbeti belli oldu... 'Şirinler Köyü' kurulacak

Ferdi Tayfur Yalova'daki 8 villasını LÖSEV’e bağışlamıştı! Akıbeti belli oldu... 'Şirinler Köyü' kurulacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 14:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ocak'ta hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açıklandı. Tayfur'un vasiyetine göre, usta sanatçı Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı. Çınarcık'taki 8 villanın akıbeti ise belli oldu...

Ferdi Tayfur Yalova'daki 8 villasını LÖSEV’e bağışlamıştı! Akıbeti belli oldu... 'Şirinler Köyü' kurulacak

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Tayfur, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenildi.

VASİYETE İTİRAZ EDİLDİ

Ferdi Tayfur vasiyetinde büyük oğlu Timur Turanbayburt ile Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur Aydın'a yer vermedi. Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt babalarının vasiyetine itiraz ettiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiler.

TAYFUR FERDİ

AKIBETİ BELLİ OLDU

Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villanın ise akıbeti belli oldu.

tayfur

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; orman içerisinde yan yana bulunan 8 villadan çocuklar için “Şirinler Köyü” kurulacak. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer 'Orman içindeki her evde 7-8 çocuk olacak şekilde 50’yi aşkın çocuk moral bulacak.' ifadelerini kullandı.

Vasiyeti olay oldu! Tüm mal varlığına tedbir ve kayyum talebi Vasiyeti olay oldu! Tüm mal varlığına tedbir ve kayyum talebi
Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Binlerce deprem, suların çekilmesi ve tsunami...

Binlerce deprem, suların çekilmesi ve tsunami...

AFAD'dan 'Ege Denizi' toplantısı! 3 il masadaydı... Tsunami detayı

AFAD'dan 'Ege Denizi' toplantısı! 3 il masadaydı... Tsunami detayı

17 milyon emeklinin maaşı incelenecek!

17 milyon emeklinin maaşı incelenecek!

Kabinede değişecek isimler belli oldu! Hangi bakanlar çizik yedi?

Kabinede değişecek isimler belli oldu! Hangi bakanlar çizik yedi?

2 polisi kendi aracında bıçaklayan Bağcılar saldırganının ifadesi ortaya çıktı

2 polisi kendi aracında bıçaklayan Bağcılar saldırganının ifadesi ortaya çıktı

İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti!

İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.