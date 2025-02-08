Ferdi Tayfur Yalova'daki 8 villasını LÖSEV’e bağışlamıştı! Akıbeti belli oldu... 'Şirinler Köyü' kurulacak

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Tayfur, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenildi.

VASİYETE İTİRAZ EDİLDİ

Ferdi Tayfur vasiyetinde büyük oğlu Timur Turanbayburt ile Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur Aydın'a yer vermedi. Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt babalarının vasiyetine itiraz ettiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiler.

AKIBETİ BELLİ OLDU

Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villanın ise akıbeti belli oldu.

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; orman içerisinde yan yana bulunan 8 villadan çocuklar için “Şirinler Köyü” kurulacak. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer 'Orman içindeki her evde 7-8 çocuk olacak şekilde 50’yi aşkın çocuk moral bulacak.' ifadelerini kullandı.