Feyza Altun ile Dilan Polat görüşmeleri tepki çekmişti! 'Bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler'

Lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çeken Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine gönderilmişti.

Haklarında 40 yıla kadar hapis istenen çift 9.5 ay boyunca süren tutukluluk hallerinin ardından ara kararla tahliye edilerek tartışmaların odağın haline gelmişti.

Tahliye olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat geçtiğimiz günlerde Avukat Feyza Altun ile görüşmüş ve her görüşmesinde canlı yayın açmıştı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Altun'un, Polat'ın birçok meselesini kamuoyuna taşıyan ve sert eleştirilerde bulunan isimlerden biri olması nedeniyle ikilinin canlı yayınına tepki yağmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Feyza Altun, Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu. 'Gördüm Duydum Konuştum' programına şu açıklamayı yaptı:

"BENİM ÜZERİMDEN KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR"

"Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi. Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz. Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum. 'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim. 'Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil' dedim."

"İYİ DUYGULARIMI SUİSTİMAL ETTİ"

"Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım. Çok fazla linç yiyor neden yediğini de anlamıyor. Telefon artık Dilan Polat'ın uzvu olmuş. Yapmaması gerektiğini bilse de tutamıyor. Kamuoyunu meşgul ettiğim için kusuruma bakmasınlar. Bu görüşmenin bir üçüncüsü olursa yüzüme tükürsünler."