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Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu evlilik yolunda! Asena Atalar'a sürpriz teklif

Galatasaray'ın futbolcusu Ahmet Kutucu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar'a evlenme teklifi etti. Atalar mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu evlilik yolunda! Asena Atalar'a sürpriz teklif
Öznur Yaslı İkier

Galatasaraylı Ahmed Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar'a evlenme teklifinde bulundu. Ahmed Kutucu, "Evet" yanıtını aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'İÇİM İÇİME SIĞMIYOR'

Asena Atalar, evlilik teklifi sonrası çekilen fotoğrafına 'İçim içime sığmıyor' yazarak sevenlerine mutluluğunu ifade etti.

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Ayrıca Atalar şu ifadeleri kullandı: 'Güzel sözleriniz, tebrikleriniz için çok teşekkür ederim. Size anlatacak çok şeyim var tabii ama şu an çok heyecanlı ve mutluyum. Bunu tadını çıkartacağım.

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Çok sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir aşk yaşamanız dileğiyle... Sizi seviyorum, o güzel kalbinizden öpüyorum. İyi geceler.'

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Ünlü futbolcuya takım arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

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Futbolcu galatasaray
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