Gece gelen arama çileden çıkardı! Ceyda Düvenci açtı ağzını yumdu gözünü! 'Sınır bilmeyenlere...'

Ceyda Düvenci, 2015 yılında ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile evlenmişti. Ancak, ünlü çiftin 8 yıl süren evliliği, 10 Temmuz 2023'te sona erdi.

Evliliklerini kurtarmak için terapiye gidende ikili, sonunda Bülent Şakrak’ın ilişkinin bitmesine karar vermesiyle yollarını ayırdı.

Bu dönemde Ceyda Düvenci, iş insanı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Şimdilerde yeni ilişkisi ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Düvenci sosyal medyada son paylaşımıyla dikkat çekti.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ...

Düvenci, gece saatlerinde telefonuna gelen aramaya dayanamadı ve açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü isim; 'Sınır bilmeyenlere gelsin... Bir insan gecenin yarısında sadece en yakın dostlarını, sevgilisini, annesini, babasını ya da evladını arayabilir...' ifadelerini kullandı.