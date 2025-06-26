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Gizem Karaca anne oldu! Gizem Karaca'nın kızının adı ne?

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adında söz ettiren Gizem Karaca anne oldu. Sabaha karşı doğum yapan Karaca kızına Leyla Yaz adını verdi.

Gizem Karaca anne oldu! Gizem Karaca'nın kızının adı ne?
Kubra Akalın

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu paylaşmıştı. "Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak" diyen Karaca anne oldu.

BEBEĞİN ADI NE?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; karnı burnunda olan Gizem Karaca sabaha karşı 04.00 sıralarında doğum yaptı. Karaca ve Ekmekçi çifti normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Leyla Yaz adını verdi.

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CİNSİYETİNİ GEÇEN AY SONU AÇIKLADI

Bebeğinin cinsiyetini yakın zamana kadar açıklamayan Gizem Karaca’ya geçen ay sonu arkadaşları “bebeğe merhaba partisi” düzenlemişti.

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Etkinliğin videosunu yayınlayan Karaca “Kahvaltı için buluşuyoruz sandım balonlarla karşıladılar, hatta ilk girişim kim burayı böyle süsledi bu saatte diye... Bi baktım banaymış" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca
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