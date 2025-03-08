Göktürk'te 3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ünlü diyetisyen Dilara Koçak ev sahibiyle mahkemelik oldu! Polis eşliğinde...

Ünlülerin diyetisyeni olarak tanınan Dilara Koçak'ın ev sahibiyle anlaşmazlığı üst üste açılan davalarla devam ediyor. Mal sahibi, geçtiğimiz aylarda Koçak'a tahliye davası açmıştı.

Göktürk'te 3 dönüm orman arazi içerisindeki lüks villaya şu an 40 bin lira kira ödeyen Koçak'ın ev sahibi, evini satışa çıkarmak istedi. Ancak ünlü diyetisyen evi görmeye gelen alıcıların eve giriş yapmasına izin vermedi.

POLİS EŞLİĞİNDE EVİ GEZDİRİYOR

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; ev sahibi Koçak'a evi alıcılara gösterebilmek için bir dava daha açtı. Ancak Koçak, mahkeme kararına rağmen evi göstermemekte direnince, mal sahibi icra kanalıyla ve polis eşliğinde evini alıcılara göstermeye başladı.

İddiaya göre, Koçak ve eşi Baha Aslanoba, satışı engellemek amacıyla gelenlere evi kötüledi.