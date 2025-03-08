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  4. Göktürk'te 3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ünlü diyetisyen Dilara Koçak ev sahibiyle mahkemelik oldu! Polis eşliğinde...

Göktürk'te 3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ünlü diyetisyen Dilara Koçak ev sahibiyle mahkemelik oldu! Polis eşliğinde...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2025 07:50
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Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, ev sahibiyle davalık oldu. Ev sahibi, Göktürk’te 3 dönüm arazi içinde bulunan kütük evde 40 bin lira kiraya oturan Koçak’a tahliye davası açtı. Koçak, mahkeme kararına rağmen ikamet ettiği villayı gelenlere göstermemekte direndi. Ev sahibi de çareyi alıcıları eve polis eşliğinde gezdirmekte buldu.

Göktürk'te 3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ünlü diyetisyen Dilara Koçak ev sahibiyle mahkemelik oldu! Polis eşliğinde...

Ünlülerin diyetisyeni olarak tanınan Dilara Koçak'ın ev sahibiyle anlaşmazlığı üst üste açılan davalarla devam ediyor. Mal sahibi, geçtiğimiz aylarda Koçak'a tahliye davası açmıştı.

Göktürk'te 3 dönüm orman arazi içerisindeki lüks villaya şu an 40 bin lira kira ödeyen Koçak'ın ev sahibi, evini satışa çıkarmak istedi. Ancak ünlü diyetisyen evi görmeye gelen alıcıların eve giriş yapmasına izin vermedi.

KOÇAK KAPAK

POLİS EŞLİĞİNDE EVİ GEZDİRİYOR

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; ev sahibi Koçak'a evi alıcılara gösterebilmek için bir dava daha açtı. Ancak Koçak, mahkeme kararına rağmen evi göstermemekte direnince, mal sahibi icra kanalıyla ve polis eşliğinde evini alıcılara göstermeye başladı.

villa 2

İddiaya göre, Koçak ve eşi Baha Aslanoba, satışı engellemek amacıyla gelenlere evi kötüledi.

villa 1

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Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen ev sahibi
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