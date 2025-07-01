MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar güzelliğiyle beğeni topladı

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Şiva Behrouzfar son pozlarıyla da beğeni topladı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar güzelliğiyle beğeni topladı
Kubra Akalın

Güldür Güldür Show’daki Paşa karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Toygan Avanoğlu hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Toygan Avanoğlu, 2019 yılında İranlı oyuncu Şiva Behrouzfar ile nikâh masasına oturmuştu.

Güldür Güldür ün yıldızı Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar güzelliğiyle beğeni topladı 1

Avaoğlu daha önce “Benim sektörde arkadaşlarım bahsediyorlardı, duyuyordum ama hiç denk gelmemiştik. O gün bir şekilde denk geldik, tanıştırıldık… Elini tuttum hanımefendinin… Elimi tuttu ve dedim ki ‘Sen de hissettin mi?’ Saçma sapan bir şey yaptım. ‘Neyi?’ dedi… ‘Seninle sanki bir yuva kuracağız. Ben öyle hissettim’ dedim. Böyle saçma bir şey söyledim, bembeyaz oldu. Kıpkırmızı oldu, bozuldu” demişti.

Güldür Güldür ün yıldızı Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar güzelliğiyle beğeni topladı 2

Toygan Avanoğlu'nun şu sıralar ekrandan uzakta olan İranlı eşi Şiva Behrouzfar sosyal medyayı da aktif kullanıyor ve sosyal medyada güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Zarif tarzı ve doğal güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen oyuncu Behrouzfar son pozlarıyla beğeni topladı. Sosyal medyada "Duru bir güzellik", "Çok güzel bir kadın", "Çok sade ve hoş" yorumları yapıldı.

Güldür Güldür ün yıldızı Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar güzelliğiyle beğeni topladı 3

EKRANLARA DÖNMEK İSTİYOR

Şiva Behrouzfar daha önce ekranlara döneceğinin müjdesini "Yakın zamanda görüştüğüm birkaç iş var, Derin de büyüdü, Ben de yavaş yavaş ekranlarda olmaya hazırlanıyorum" diyerek vermişti.

İlginizi Çekebilir

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 85.000 TL nakit fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 85.000 TL nakit fırsatı

 Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

 ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereyi seçtilerÇorum'da evlenmişlerdi! Balayı için bakın nereyi seçtiler
Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni adresi belli olduGönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni adresi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Toygan Avanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Alt limit 60 bin TL 'Üst limit yok'

Alt limit 60 bin TL 'Üst limit yok'

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki:

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.