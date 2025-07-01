Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi Şiva Behrouzfar güzelliğiyle beğeni topladı

Güldür Güldür Show’daki Paşa karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Toygan Avanoğlu hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Toygan Avanoğlu, 2019 yılında İranlı oyuncu Şiva Behrouzfar ile nikâh masasına oturmuştu.

Avaoğlu daha önce “Benim sektörde arkadaşlarım bahsediyorlardı, duyuyordum ama hiç denk gelmemiştik. O gün bir şekilde denk geldik, tanıştırıldık… Elini tuttum hanımefendinin… Elimi tuttu ve dedim ki ‘Sen de hissettin mi?’ Saçma sapan bir şey yaptım. ‘Neyi?’ dedi… ‘Seninle sanki bir yuva kuracağız. Ben öyle hissettim’ dedim. Böyle saçma bir şey söyledim, bembeyaz oldu. Kıpkırmızı oldu, bozuldu” demişti.

Toygan Avanoğlu'nun şu sıralar ekrandan uzakta olan İranlı eşi Şiva Behrouzfar sosyal medyayı da aktif kullanıyor ve sosyal medyada güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Zarif tarzı ve doğal güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen oyuncu Behrouzfar son pozlarıyla beğeni topladı. Sosyal medyada "Duru bir güzellik", "Çok güzel bir kadın", "Çok sade ve hoş" yorumları yapıldı.

EKRANLARA DÖNMEK İSTİYOR

Şiva Behrouzfar daha önce ekranlara döneceğinin müjdesini "Yakın zamanda görüştüğüm birkaç iş var, Derin de büyüdü, Ben de yavaş yavaş ekranlarda olmaya hazırlanıyorum" diyerek vermişti.