MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız o vasiyeti açıkladı! "Tüylerim diken diken oldu"

Güllü'nün ani ölümü sonrası tartışmalar sürerken asistan Deniz de sık sık gündeme geliyordu. Güllü'nün yakın arkadaşı ikili arasındaki vasiyeti açıkladı.

Güllü'nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız o vasiyeti açıkladı! "Tüylerim diken diken oldu"
Kubra Akalın

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız, Beyaz Magazin canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Devran Üçyıldız, Güllü'nün cenazesini kimin yıkadığını ve bunun nedenini de açıkladı. İlker Karaman ile barıştığı söylenen Güllü hakkında yakın dostu çeşitli iddialarda bulundu.

Devran Üçyıldız Güllü ve asistanı Deniz hakkında şunları söyledi:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik rapor tamamlandı: Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı Kritik rapor tamamlandı: Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı

"Aralarındaki bağı söyleyeyim. Cenazenin ertesi günü taziyeye gittim. Cenaze yıkamaya gidilecekti. Deniz dedi ki 'Benden başka kimse girmesin. Birbirimize vasiyetimiz var. Kim önce ölürse hayatta kalan onu yıkayacak' dedi. Duygulanıyorum anlatırken."

Güllü nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız o vasiyeti açıkladı! "Tüylerim diken diken oldu" 1

Güllü ve Deniz'in karşılıklı vasiyeti Arto'yu da etkiledi. Arto "Birbirine sözleri varmış, tüylerim diken diken oldu" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekrana dönmek için gün sayıyor! Son pozları olay olduEkrana dönmek için gün sayıyor! Son pozları olay oldu
Buket Aydın düz duvara çarptı 'nazar' dedi! Sosyal medyada ti'ye alındıBuket Aydın düz duvara çarptı 'nazar' dedi! Sosyal medyada ti'ye alındı

Anahtar Kelimeler:
Vasiyet Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.