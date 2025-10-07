Güllü'nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız o vasiyeti açıkladı! "Tüylerim diken diken oldu"

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız, Beyaz Magazin canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Devran Üçyıldız, Güllü'nün cenazesini kimin yıkadığını ve bunun nedenini de açıkladı. İlker Karaman ile barıştığı söylenen Güllü hakkında yakın dostu çeşitli iddialarda bulundu.

Devran Üçyıldız Güllü ve asistanı Deniz hakkında şunları söyledi:

"Aralarındaki bağı söyleyeyim. Cenazenin ertesi günü taziyeye gittim. Cenaze yıkamaya gidilecekti. Deniz dedi ki 'Benden başka kimse girmesin. Birbirimize vasiyetimiz var. Kim önce ölürse hayatta kalan onu yıkayacak' dedi. Duygulanıyorum anlatırken."

Güllü ve Deniz'in karşılıklı vasiyeti Arto'yu da etkiledi. Arto "Birbirine sözleri varmış, tüylerim diken diken oldu" dedi.