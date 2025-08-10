MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gülsim Ali’ye sert yorumlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilde...

Magazin gündemini sarsan iddialar sonrası gözler Gülsim Ali'ye çevrildi. Berk Oktay’a gönderdiği mesajlar ve videolar olduğu söylenen oyuncunun eski paylaşımlarının altına tepki mesajları yağarken Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilden pozlarını paylaşıyor.

Gülsim Ali’ye sert yorumlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilde...

MYNET DETAY- Magazin gündemi Gülsim Ali'nin Berk Oktay ile arasında yaşananları konuşuyor. İddialara göre; Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın cep telefonunda, Gülsim Ali'den gelen "Antalya rüya gibiydi. Seni çok özledim" mesajını buldu ve bu bulgular sonrası evde büyük bir tartışma yaşandı.

Gülsim Ali’ye sert yorumlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilde... 1

Atiksoy'un, bu mesajları ve video içeriklerini gördükten sonra boşanma kararı aldığı iddia ediliyordu. Ancak Berk Otay ve Yıldız Çağrı Atiksoy şu sıralar tatilde. Aralarında sorun olmadığını yaptıkları paylaşımlarla gösteren çift hayatlarına devam ederken gözler Gülsim Ali İlhan'da...

Gülsim Ali’ye sert yorumlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilde... 2

Günler önce bir paylaşım yapan Gülsim Ali'nin paylaşımlarının altına çiftin fanlarından tepki mesajları yağıyor. Oyuncuya "Evli adamları rahat bırak", "Evli erkeklere mesaj atmaya utanmıyor musun?" mesajları yağdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karısını aldattı mı? Ünlü isimden net açıklama Karısını aldattı mı? Ünlü isimden net açıklama

Gülsim Ali olaylara dair bir açıklama ise yapmadı.

İşte oyuncuya yazılan mesajların bazıları:

Gülsim Ali’ye sert yorumlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilde... 3

Gülsim Ali’ye sert yorumlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilde... 4

Gülsim Ali’ye sert yorumlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilde... 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyorBodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor
Hudutsuz Sevda'dan ayrılmıştı! Fenomen diziye girdiHudutsuz Sevda'dan ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Gülsim Ali gülsim ali ilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'1 saatte fiyatı 10 bin TL artıyor' O rakamın altındakilere talep düştü!

'1 saatte fiyatı 10 bin TL artıyor' O rakamın altındakilere talep düştü!

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.