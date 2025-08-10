Gülsim Ali’ye sert yorumlar! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ise tatilde...

MYNET DETAY- Magazin gündemi Gülsim Ali'nin Berk Oktay ile arasında yaşananları konuşuyor. İddialara göre; Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’ın cep telefonunda, Gülsim Ali'den gelen "Antalya rüya gibiydi. Seni çok özledim" mesajını buldu ve bu bulgular sonrası evde büyük bir tartışma yaşandı.

Atiksoy'un, bu mesajları ve video içeriklerini gördükten sonra boşanma kararı aldığı iddia ediliyordu. Ancak Berk Otay ve Yıldız Çağrı Atiksoy şu sıralar tatilde. Aralarında sorun olmadığını yaptıkları paylaşımlarla gösteren çift hayatlarına devam ederken gözler Gülsim Ali İlhan'da...

Günler önce bir paylaşım yapan Gülsim Ali'nin paylaşımlarının altına çiftin fanlarından tepki mesajları yağıyor. Oyuncuya "Evli adamları rahat bırak", "Evli erkeklere mesaj atmaya utanmıyor musun?" mesajları yağdı.

Gülsim Ali olaylara dair bir açıklama ise yapmadı.

İşte oyuncuya yazılan mesajların bazıları: