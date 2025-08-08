Önce ihanet sonra taciz suçlaması gündeme geldi! Berk Oktay karısını aldattı mı? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy cephesinden net açıklama

Ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de evlenerek hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını taçlandırmışlardı.

Ancak son günlerde çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı. Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü.

Hatta Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylentileri de bu iddialara eklendi.

Aile içi kriz olduğu söylentileri devam ederken çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürdü.

Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."