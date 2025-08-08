MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Önce ihanet sonra taciz suçlaması gündeme geldi! Berk Oktay karısını aldattı mı? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy cephesinden net açıklama

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin evliliğindeki kriz iddiaları magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Berk Oktay önce ihanet daha sonra da taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen iddialar ardından Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy cephesinden net açıklama geldi.

Önce ihanet sonra taciz suçlaması gündeme geldi! Berk Oktay karısını aldattı mı? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy cephesinden net açıklama
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de evlenerek hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını taçlandırmışlardı.

Ancak son günlerde çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı. Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhanet iddiası gündemde! Saatler sonra dikkat çeken hamle İhanet iddiası gündemde! Saatler sonra dikkat çeken hamle

Hatta Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylentileri de bu iddialara eklendi.

Önce ihanet sonra taciz suçlaması gündeme geldi! Berk Oktay karısını aldattı mı? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy cephesinden net açıklama 1

Aile içi kriz olduğu söylentileri devam ederken çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Evli oyuncunun tacizine uğradım' demişti! O isim ifşa oldu 'Evli oyuncunun tacizine uğradım' demişti! O isim ifşa oldu

Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Önce ihanet sonra taciz suçlaması gündeme geldi! Berk Oktay karısını aldattı mı? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy cephesinden net açıklama 2

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."

Önce ihanet sonra taciz suçlaması gündeme geldi! Berk Oktay karısını aldattı mı? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy cephesinden net açıklama 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Leyla finali yurt dışında yayınlandı! Cemre Baysel'dan veda sözleriLeyla finali yurt dışında yayınlandı! Cemre Baysel'dan veda sözleri
25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları olay oldu25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Artık dayanamadı! Zaha duyurdu: Galatasaray hakkında konuşacağım...

Artık dayanamadı! Zaha duyurdu: Galatasaray hakkında konuşacağım...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.