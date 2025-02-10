Hadise yine dekoltesiyle adından söz ettirdi! Ceketin içine giydiği sütyen dikkat çekti

O Ses Türkiye jürisi Hadise önce kıskançlık dedikodularına son vermek için Melike Şahin ile pozlarını paylaştı ardından ise iddialı tarzını...

Son olarak Esas Oğlan dizisinin IMDB'de 10 üzerinden 2 puan almasıyla dile düşen Hadise yine dekoltesiyle dikkat çekti.

Son günlerde yönetmen Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla da dikkat çeken Hadise beyaz ceketinin içine neredeyse hiçbir şey giymedi. Hadise'nin sütyenini tarzı ve göğüs dekoltesi takipçilerinden pek çok yorum aldı.

Kimisi dekoltesinin kıyafetten taştığını söylerken kimisi de Hadise'yi çok beğendi.

Hadise'nin göğüslerini ön plana çıkardığı pozlar için "Göğüslerine ne yapmış", "İnanılmaz görünüyor büyümüş gibi", "Çok abartı" yorumları yapıldı.

ESAS OĞLAN ŞOKU

Şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk sınavını verdiği 'Esas Oğlan' dizisi, IMBD'de (İnternet Film Veri Tabanı) sadece 2 puan aldı. Yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'in ardından en kötü dijital platform dizisi oldu.