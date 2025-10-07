Hakan Ural'ın Güllü isyanı! Canlı yayında çileden çıktı: "Bitti! Reytingi yasaklatırım!"

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli olarak iddia edilen ölümünde adli tıp raporu açıklandı. Şarkıcının, 3.53 promil alkollü olduğu belirlenirken rapora göre, şarkıcının ölümündeki kaza ihtimali güçlenmiş oldu.

Güllü'nün soruşturmasıyla ilgilenen savcı ile görüştüğünü açıklayan Hakan Ural ise dün yaptığı açıklamada "Savcı hanım, evlatlarının anlattıklarıyla birebir örtüştüğünü, şu an için kazaya kurban gitmiş gibi göründüğünü ifade etti" demişti.

KIZI AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Adli tıp raporunun ardından Güllü'nün kızı Hakan Ural'ın yayınına bağlandı ve ağlamaktan konuşmakta zorlandı. Güllü'nün kızı "Annemin mezarına bile gidemiyoruz" dedi.

Hakan Ural bu anlardan sonra canlı yayında çileden çıktı. Ural çıkan haberlere isyan ederek şunları söyledi:

"Güllü konusu dün itibarıyla bitti. Yemin ediyorum reytingi yasaklarım. Ahlaksız, kötü, basit, ucuz ruhlu reyting alacağım diye hâlâ bu çocukları tehditle itham ederek haberi hâlâ matruşka yapıp... Reytinginiz batsın! O reytingi almak için her yol mübah diye bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Bu reyting işini yasaklayın! Etik değil toplumumuz yozlaşıyor. Reytinginiz batsın!"