Halef dizisinin çekimleri sızdı! Aybüke Pusat gelinlikle görüntülendi

TRT 1, boykot desteği yapmasının ardından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın işine son vermişti.

TRT1’de rol aldığı Teşkilat dizisinden boykota destek verdiği için çıkarılan Aybüke Pusat’ın yeni adresi belli oldu.

Aybüke Pusat, Most Production imzalı Halef dizisinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’la birlikte rol alıyor

Dizide Meral karakterine hayat veren Pusat şu sıralar çekimlerde. Şanlıurfa'da yapılan çekimlerden görüntüler de sızdı.

Aybüke Pusat'ın gelinlikli hali sosyal medyada gören fanlar pek çok yorumda bulundu. Aybüke Pusat'ın ilk bölümden gelinlik giymesine sosyal medyada beğeni de yağdı.

HALEF DİZİSİ KONUSU

Temmuz ayında sete çıkan dizinin kısaca konusu şöyle:

Doğduğu toprakların ona biçtiği kadere meydan okuyarak başarılı bir cerrah olan Serhat, sevdiği kadın Melek’le ailesinden gizlice evlenir. Ancak kısa süre sonra, Urfa’ya dönmek zorunda kalır ve yöredeki iki köklü aile arasındaki kan davası nedeniyle Yıldız’la da imam nikahı kıymaya zorlanır.

Bir cerrahken ağaya dönüşen Serhat’ın yalnızca gücü değil, aşkı da büyük bir sınavdan geçecektir. Melek’in konağa gelişiyle birlikte Serhat, iki kadının ailesi ve geçmişlerinden gelen sırlarla yüzleşmek zorunda kalır. Çünkü bu konakta hiç kimse masum değildir. Herkesin sakladığı bir geçmişi, gömdüğü bir sırrı vardır...

Güçlü kadrosu, çarpıcı hikâyesi ve göz alıcı görselliğiyle "Halef: Köklerin Çağrısı” yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya hazırlanıyor.