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  4. Hande Erçel şimdi de Milano'yu salladı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı! Bir bakan bir daha baktı

Hande Erçel şimdi de Milano'yu salladı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2025 09:50
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Şimdilerde Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren Hande Erçel, Milano Moda Haftası'nda boy gösterdi. Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile birlikte objektiflere poz veren Hande Erçel iddialı stiliyle herkesten tam not aldı.

Hande Erçel şimdi de Milano'yu salladı! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı! Bir bakan bir daha baktı

Son dönemde Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleriyle gündemde olan ünlü oyuncu Hande Erçel Milano Moda Haftası'nda boy gösterdi.

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Ünlü isim, Versace defilesinde boy gösteren ilk Türk ünlü oldu. Hande Erçel katıldığı bu etkinlikte Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile birlikte objektiflere poz verdi.

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Katıldığı davetler ve stiliyle dikkat çekmeyi başaran Hande Erçel şimdi de saçı, makyajı ve iddialı elbisesiyle adeta Milano'yu salladı. Milano pozlarıyla beğeni toplayan Hande Erçel resmen bakana bir daha baktırdı.

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YORUM YAĞDI

Işıltılı elbisesi ve muhteşem fiziği ile Hande Erçel'e sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzel', 'Yine olay', 'Yandı buralar' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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